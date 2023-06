Le Beats Studio Pro va t'il griller la priorité aux (surement) très coûteux AirPods Max 2 ?

Quand on aime la musique, et que l'on est fan d'Apple, on a le choix entre les écouteurs de la firme, comme les Airpods Pro 2, ou bien l'option casque. Et si vous êtes plutôt de cette équipe, vous le savez, la marque à la pomme propose autant son casque maison Airpods Max que les fameux Beats Studio, rachetés il y a près d'une décennie à Dr Dre.

Des casques populaires, mais qui n'avaient plus vraiment connu de nouveauté depuis 2017 et les Beats Studio 3. Une situation qui va finalement changer, puisqu'un dossier portant sur un nouveau Beats Studio Pro vient d'être déposé à la FCC américaine, une étape réglementaire indispensable avant le lancement d'un nouveau produit.