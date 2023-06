Beats Studio Buds+ : tout savoir des nouveaux intras Apple dispo aujourd'hui en France

Pour information, ces derniers disposent d'un système de réduction active du bruit 1,6 fois plus efficace que leurs prédécesseurs, de micros trois fois plus gros et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 36 heures avec l'étui de charge. Le mode transparence, qui permet de rester attentif aux sons de votre environnement, est quant à lui annoncé comme étant deux fois plus performant que sur la précédente itération. Vous pourrez également compter sur la présence de quatre tailles d'embouts (XS, S, M et L) afin de personnaliser votre expérience.