Apple : bientôt un nouveau casque Beats Studio avec audio spatial personnalisé, mais c'est quoi ?

Le média a obtenu ces informations grâce aux noms trouvés dans les fichiers internes d'iOS 16.5, dévoilés récemment pour les développeurs. Le nouveau casque devrait être baptisé Beats Studio Pro et proposer l'audio spatial personnalisé, une première pour la gamme Studio. Cette technologie utilise des algorithmes pour simuler l'expérience d'écoute d'un environnement en trois dimensions, permettant ainsi de reproduire un son réaliste et immersif. Elle se base notamment sur la morphologie (oreilles, tête, etc.), l'emplacement et les préférences personnelles du porteur.