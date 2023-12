Pour 109 €, vous pouvez faire passer vos AirPods Pro 2 à l’USB-C

Les écouteurs d'Apple, les AirPods Pro 2, sont sortis il y a un peu plus d'un an, à la rentrée 2022, et sont parmi les écouteurs les plus populaires sur le marché. Sauf que malheureusement, pour les recharger, il fallait utiliser le boîtier avec le port Lightning. Enfin, ça, c'était avant, car Apple a enfin décidé de passer à l'USB-C. Moyennant plus d'une centaine d'euros !