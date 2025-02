L'iPhone 16e vient d'être annoncé par Apple. Ce nouveau smartphone, davantage un iPhone 16 à plus petit prix qu'un nouvel iPhone SE, apporte un changement de design complet, le rapprochant des smartphones les plus récents sortis par Apple. Ce nouveau format est plus important qu'on ne le pense pour l'écosystème Apple. En effet, l'abandon du design de l'iPhone 8 vient planter le dernier clou dans le cercueil de plusieurs fonctions très populaires ces dernières années.