Cette nouvelle réglementation européenne, issue du décret n°2023-1271, impose le port USB-C sur une large gamme d'appareils électroniques du quotidien. Ceux soumis à cette obligation comprennent ainsi les téléphones mobiles et smartphones (cela comprend bien les célèbres iPhone), les tablettes, les appareils photo numériques, les casques et écouteurs, les consoles de jeu portables, les haut-parleurs portables, les liseuses numériques, ainsi que les périphériques comme les claviers, les souris et les systèmes de navigation portables.