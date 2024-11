Au rang des points positifs mis en évidence par ce démontage, on trouve l'aspect modulaire du trackpad, qui est devenu beaucoup plus facile à retirer et à remplacer que sur les anciennes générations de MacBook Pro. Même démarche pour la batterie six cellules, qui est à nouveau retenue par 14 bandes adhésives. Bien qu'imparfaites (elles ont tendance à casser un peu trop vite), ces bandes permettent un changement de batterie nettement plus aisé qu'autrefois.

La dimension modulaire des composants s'étend par ailleurs aux connectiques de ce nouveau MacBook Pro ainsi qu'à son capteur Touch ID. Un gros plus pour la réparabilité de l'appareil. Retirer la carte mère est également relativement facile, même si le processus pour y parvenir est assez rébarbatif.

Notons par ailleurs qu'Apple a progressé ces dernières années sur la réparabilité de ses Mac en lançant son Self Service Repair Store. Ce dernier permet notamment d'acheter des pièces de remplacement officielles, mais aussi d'accéder à de la documentation pour réparer soi-même un produit Apple sans avoir nécessairement besoin de passer par la case SAV.