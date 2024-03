Apple : le nouveau MacBook Air est moins mauvais qu'on l'aurait imaginé en réparabilité

Comme par le passé, et comme tous les autres ordinateurs portables d'Apple désormais, l'appareil « écope » par contre à nouveau de modules de mémoire vive intégrés directement au processeur… et d'un SSD soudé à la carte mère, rendant toute évolution impossible. Un problème à prendre en compte, d'autant que la configuration de base de l'appareil est limitée à seulement 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Une configuration que l'on ne pourra pas faire évoluer par la suite… loin de ce que proposent certains produits comme ceux de Framework.