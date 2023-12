L'iMac M3 se laisse démonter par iFixit sans trop de résistance

Assurément, l'écran 24 pouces de l'iMac M3 est relativement simple à retirer. Une fois le bon outil utilisé pour déclipser l'écran du châssis, il ne reste que quelques câbles très simples à débrancher. Mais si vous comptiez transformer votre iMac M3 en écran porté par un bras VESA, la tâche sera plus rude. Si vous pensez ne pas être assez bricoleur pour démonter l'écran et installer un adaptateur VESA, mieux vaut opter directement pour le modèle avec support intégré chez Apple. Vous n'aurez certes pas de pied, mais l'utilisation de la norme VESA sera possible.

Ce n'est pas tant une surprise, mais il est intéressant de noter que le châssis et l'intérieur de l'iMac M3 est quasi identique à celui du modèle M1 ; à une différence près, puisque la batterie (la petite pile plate de sauvegarde de la carte mère) est ici composée d'une seule et même cellule, là où le modèle précédent disposait de deux cellules distinctes. Bien évidemment, cette modification apporte toujours un peu plus de réparabilité, même mineure. iFixit s'en amuse d'ailleurs en considérant celle-ci comme la batterie la plus remplaçable des appareils Apple.