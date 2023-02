Aura-t-on droit à un iMac M2 ? Rien n'est moins sûr...

Si l'ordinateur tout-en-un d'Apple n'a pas fondamentalement changé et est toujours un grand écran avec les composants situés au dos de ce dernier, la marque a renouvelé son design avec un modèle à la fois plus plat, plus fin, mais aussi plus coloré.

Ce nouvel iMac était aussi l'occasion pour le fabricant d'intégrer son premier processeur pour ordinateur, l'Apple M1. Cela a permis d'apporter une belle augmentation des performances, comme nous l'avions souligné dans notre test de l'iMac (2021).

Alors que deux années sont passées depuis le lancement, nous pouvions nous dire qu'il était logique qu'Apple mette à jour son ordinateur vers un processeur M2, un peu plus puissant et économe en énergie. Pourtant, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg vient aujourd'hui doucher les espoirs des fans de l'iMac.