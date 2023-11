Apple iMac M3 : le port Lightning fait de la résistance sur la souris et le clavier

Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 octobre, lors de sa keynote, Apple a confirmé que les nouveaux périphériques de l'iMac seront dotés de port Ligntning. Cela concerne aussi bien la Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad, qui correspondent respectivement aux nouvelles gammes de souris, clavier et pavé tactile.

Si cette décision peut nous sembler étonnante, c'est pour la simple et bonne raison que la société américaine a d'ores et déjà entrepris la transition vers l'USB-C ces derniers mois. En plus des nouveaux iPhone, les derniers modèles d'iPad, les AirPods Pro de deuxième génération, ou encore la télécommande Siri Remote ont tous abandonné leur port Lightning. Plus récemment, la marque a même dévoilé un nouveau modèle d'Apple Pencil avec port USB-C.