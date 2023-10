Les cinéastes en détresse : Apple a tourné sa dernière vidéo événement avec un iPhone 15 Pro Max, et c'est bluffant

Pour sa keynote « Scary Fast » diffusée cette nuit, Apple a fait le choix, et ce, pour la toute première fois, de filmer intégralement l'événement avec un iPhone (y compris les prises de vue aériennes), et plus précisément avec un iPhone 15 Pro Max. D'une durée totale de 30 minutes, cette conférence, centrée sur les puces M3 et les nouveaux Mac, a démontré qu'un simple smartphone pouvait aisément se substituer aux caméras professionnelles habituellement utilisées par la marque californienne.