La chanteuse pop Olivia Rodrigo dévoile un clip musical filmé avec… le dernier iPhone 15 Pro !

En effet, la jeune chanteuse d'à peine 20 ans est une ambassadrice Apple et c'est avec l'iPhone 15 Pro que celle-ci a pu tourner le clip de sa dernière chanson « Get Him Back ». Le résultat est (forcément) très réussi, mais il convient de noter qu'en plus du smartphone, l'équipe de tournage a profité d'un environnement ultra complet en termes de stabilisation, de capture audio, etc.