Apple se décide enfin à donner un coup de jeune à son iMac : l’ordinateur tout-en-un passe au M3

Malheureusement pour celles et ceux qui attendaient un iMac Pro, la machine n’a pas fait d’apparition durant la keynote. Résultat, le nouvel iMac n’est disponible qu’avec la puce M3, point de M3 Pro ou de M3 Max à déclarer ici. Le modèle de base commence à 1599 € et embarque 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.