Des nouveaux iPad Air et iPad Pro attendus au printemps, avec un MacBook Air M3

D’après les indiscrétions récoltées par Bloomberg, deux iPad Pro de nouvelles générations devraient êtres annoncés à la fin mars, un de 11 pouces et un de 13 pouces. Ces machines devraient enfin marquer l’arrivée de l’Oled sur la gamme des iPad. Annoncés depuis plus d’un an maintenant, ces iPad Oled devraient offrir une meilleure restitution des couleurs, une luminosité plus élevée et un taux de rafraîchissement variable encore plus large, comme sur les derniers iPhone en somme.