iPad Air et iPad Pro : l'un serait plus grand, l'autre plus fin, et les deux arriveraient fin mars

Ces dimensions appuient aussi la thèse d'une arrivée de l'OLED sur les iPad Pro 2024. Si l'on s'en tient à ces informations, ces derniers seront en effet légèrement plus grands et un peu plus fins que les modèles 2023. Cet amincissement est (probablement) permis par le passage à la technologie OLED, qui permet la fabrication d'écrans plus fins que les dalles LCD employées jusqu'à présent sur les iPad Pro. La finesse accrue des modèles 2024 de 11 et 12,9 pouces suggère enfin que les deux versions de l'iPad Pro adopteraient l'OLED cette année.

Quoi qu'il en soit, le lancement des nouveaux iPad Air et iPad Pro serait imminent. D'après 9to5Mac, les fabricants de coques, de housses et d'accessoires pour iPad auraient en effet lancé leur production à plein régime pour accompagner la sortie des nouvelles ardoises d'Apple. Bloomberg, pour sa part, tablait il y a peu sur une commercialisation fin mars. Nous devrions donc rapidement être fixés.