Apple Vision Pro vs Meta Quest 3, lequel est le meilleur ? Pour Mark Zuckerberg, la question ne se pose même pas

Il serait tout de même nécessaire de pondérer un peu la comparaison entre ces deux casques VR. Meta est déjà bien implanté sur le marché, et on voit mal Apple lui faire concurrence dans un premier temps, malgré un départ très honorable. Qui plus est, la firme de Cupertino ne s'adresse pour l'instant pas à la même clientèle, plus aisée ou prête à faire quelques compromis pour bénéficier de l'écosystème de la marque.

Et, c'est sur ce dernier point que Zuckerberg veut insister. Il en profite pour parler de l'avenir du secteur et du fabricant qui le dominera, un sujet qui a pris une nouvelle tournure depuis qu'Apple apporte sa touche personnelle. Il fait la distinction entre les systèmes fermés, comme ceux de la marque à la pomme, et les systèmes ouverts, comme celui de Microsoft avec Windows. Le patron de Meta veut positionner son entreprise du côté de l'ouverture, en espérant que cela lui permettra de « gagner » et d'entraîner le monde de la VR dans son sillage.

Après avoir challengé Elon Musk avec Threads, le Zuck tourne donc son attention vers Apple. Il est encore un peu tôt pour envisager l’avenir avec certitude, le Vision Pro n'en est qu'à ses balbutiements. Reste à voir si la firme de Cupertino parviendra à imposer sa propre vision de la réalité mixte, et nous en sommes encore un peu loin.