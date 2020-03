Oculus dévoile la refonte de son interface pour le Quest

© Oculus

Faire de la VR un nouveau centre de divertissement et d'informations

La nouvelle interface multitâche de l'Oculus Quest. © Oculus

Au-delà du jeu vidéo

Le menu d'accès rapide peut être invoqué depuis n'importe quelle application. © Oculus

Rebaptisée « Game Developers Showcase », cette semaine est l'occasion pour la filiale de Facebook de dévoiler la toute nouvelle interface de l'Oculus Quest La nouvelle interface inaugurée aujourd'hui par Oculus fait la part belle au multitâche. Auparavant, on ne pouvait concentrer notre attention que sur une seule application. Mais le constructeur dévoile aujourd'hui le plein support du mode multi-fenêtré, permettant d'afficher trois fenêtres simultanément.L'exemple donné par Facebook permet notamment de lancer une vidéo sur YouTube dans une fenêtre, de lire les actualités sur une autre, et enfin de se connecter à Facebook sur la dernière. Oculus admet qu'un faible nombre d'applications sont pour l'heure compatibles avec le multi-fenêtré, mais que davantage arriveront prochainement.», explique Oculus sur son blog. «».L'ambition d'Oculus est claire : dépasser les barrières vidéoludiques et faire de la réalité virtuelle un nouvel espace ; une nouvelle norme permettant une multitude d'usages.Tout comme on peut se servir de son smartphone pour travailler, pour jouer ou dialoguer avec ses amis, on devrait — selon Oculus — pouvoir faire de même avec un casque visé sur la tête. Un vœu pieux, que l'on demande malgré tout à voir dans ses œuvres. Pas que nous manquions d'imagination, mais les tâches productives pouvant être effectuées de façon plus aisée via un Oculus Quest qu'un ordinateur ne sautent pas encore aux yeux.Du reste, celles et ceux qui souhaiteraient s'essayer à cette nouvelle interface pourront le faire dans le courant du mois. Il leur faudra néanmoins activer l'accès aux Fonctionnalités Expérimentales depuis le menu dédié dans les paramètres du casque.