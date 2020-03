La société de réalité augmentée Magic Leap cherche un acquéreur

Des ventes décevantes après la sortie des premières lunettes

L'entreprise espérerait récupérer 10 milliards de dollars, soit deux à quatre milliards de plus que sa plus récente valorisation. Des discussions seraient engagées avec Facebook, mais rien de concret n'a encore été engagé.La société américaine Magic Leap, créée en 2011 pour construire des lunettes de réalité augmentée, a fait beaucoup parler d'elle ces dernières années. Grâce à une communication savamment orchestrée, à des vidéos promotionnelles de grande qualité et à un sens du secret finement poussé, la start-up américaine a réussi à lever 2,6 milliards d'investissements. La société a, en particulier, fait miroiter l'arrivée de lunettes AR de qualité supérieure.En août 2018, elle a révélé sa première paire de lunettes, vendue au prix de 2 295 dollars outre-Atlantique, mais les ventes n'ont pas été au rendez-vous. En effet, seuls 6 000 exemplaires ont trouvé acheteurs, contre les presque 100 000 attendus par l'entreprise.Selon des informations de Bloomberg , la société cherche désormais à trouver un acquéreur pour renflouer ses caisses et continuer son activité. Facebook serait en discussion avec ses dirigeants, mais la société demande 10 milliards de dollars pour ce rachat.