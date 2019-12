Magic Leap peine à vendre autant de casque de réalité augmenté que prévu

Magic Leap (déjà ?) en difficulté

Aucun chiffre de ventes annoncé chez Magic Leap

Source : 9to5Google

Certains évoquent en effet un peu plus de 6 000 unités écoulées seulement, en l'espace de six mois de commercialisation.En 2014, Google investissait pas moins d'un demi-milliard de dollars dans Magic Leap (sur 2,6 milliards de dollars au total), une start-up qui allait révolutionner le marché de la réalité augmentée. Toutefois, quelques années plus tard, force est d'admettre que le projet de Magic Leap semble finalement être un sacré bide...En effet, selon un rapport de, la start-up aurait écoulé un total de 6 000 casques Magic Leap One Creator Edition (à 2 300 dollars l'unité tout de même) en l'espace de six mois de commercialisation.Un véritable échec commercial donc, d'autant plus quand on sait que le P.-D.G. de Magic Leap, Rony Abovitz, avait un temps envisagé un objectif d'un million de ventes dès la première année... Rapidement, ce dernier avait cependant revu ses prévisions, abaissant son objectif à 100 000 ventes.De son côté, Magic Leap a fermement réfuté les informations de... Sans toutefois apporter le moindre chiffre permettant d'attester du contraire. Selon toute vraisemblance, Magic Leap pourrait prochainement lancer une nouvelle version de son casque, forte de différentes optimisations.Si aucun chiffre officiel n'a été dévoilé, il est évident que la technologie de type VR/RA a bien du mal à convaincre... Récemment, c'est Microsoft qui annonçait sa volonté de faire une croix sur la VR avec sa future Xbox Scarlett , pour la simple et bonne raison que «», selon Phil Spencer...