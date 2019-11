Xbox Scarlett : la VR n'est pas du tout une priorité selon Phil Spencer

Pas d'intérêt manifeste pour la VR chez les joueurs Xbox ?

Alors que l'on se dirige tranquillement vers un nouveau round (qui s'annonce épique) de la guéguerre PlayStation vs Xbox en fin d'année 2020 , Phil Spencer a fait savoir que la réalité virtuelle n'était clairement pas une priorité dans le développement de la future Xbox Scarlett.Le boss de la division Xbox déclare ainsi :«», avant d'ajouter «». Voilà qui est, on ne peut plus clair...Chez Sony, on propose déjà le PlayStation VR, et l'entreprise compte bien lancer une nouvelle version du dispositif avec la future PlayStation 5. De son côté, Xbox, après avoir hésité il y a quelques mois, semble finalement décidée à ne pas se lancer sur la voie de la réalité virtuelle, un marché sur lequel «», selon Phil Spencer. Certains apprécieront...