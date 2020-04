Le casque de réalité virtuelle StarVR One et son champ de vision à 210° est enfin prêt

Lire aussi :

Un casque réservé aux professionnels ?

Des caractéristiques prometteuses

Source : Techpowerup

On le croyait tomber dans l'oubli, le voilà finalement en vente. Le casque de réalité virtuelle StarVR One est en effet disponible à l'achat sur le site officiel de StarVR , comme l'indique la chaîne YouTube MRTV, elle-même relayée par le média spécialisé Road to VR . Les commandes ont notamment été ouvertes au Japon et à Taïwan par le biais de divers marchands locaux. Pour la Chine, le site officiel indique «», soit «».Quant à l'Europe et les États-Unis, un formulaire soumis aux professionnels doit être rempli par les personnes intéressées. Car oui, le dispositif immersif StarVR semble se destiner aux entreprises et non aux particuliers, au regard du prix fixé en 2018 : 3 200 dollars. Une grille tarifaire qui ne devrait pas évoluer, histoire de cantonner le casque à une cible claire et précise.La partie n'était pourtant pas gagnée pour le constructeur. En 2015, la société suédoise Starbreeze annonçait en grande pompe le développement d'un casque VR doté d'un large champ de vision de 210°. L'année suivante, un partenariat est conclu avec Acer, duquel résulte le groupe StarVR Corporation. Mais les ennuis s'enchaînent et les difficultés financières survenues en 2018 laissaient craindre le pire.Depuis, l'appareil StarVR One semblait être au point mort. Avant de refaire surface en ce début d'année 2020. L'occasion de dresser une liste de ses caractéristiques très prometteuses sur le papier : deux écrans AMOLED, une résolution de 1 830 × 1 464 par œil, un poids de 450 grammes, mais aussi et surtout ce fameux FOV () horizontal de 210° et vertical de 130°.S'ajoutent aussi une technologie de suivi de regard signée Tobii et un rendu fovéal qui ravira les puristes. Cette technique consiste à considérablement améliorer la zone d'affichage observée par l'utilisateur. Le reste de l'image bénéficiera d'une moins bonne définition, sans pour autant dégrader l'expérience, l'usager ne se rendant pas compte de cette différence.