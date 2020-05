Oculus Quest : le suivi des mains étendu aux jeux et applications tierces

Car jusque-là, seules quelques applications pouvaient en bénéficier. L’utilisateur a également eu l’occasion de le tester par le biais de son menu principal. Mais la prochaine mise à jour déployée par Oculus lui permettra d’être compatible avec bien plus de contenus immersifs, parmi lesquels Waltz of the Wizard, Elixir et The Curious Tale of the Stolen Pets , qui feront partie du premier lot de jeux à en profiter.

Source : The Verge