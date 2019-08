Apple : le capteur d’empreintes sous l’écran, c’est pour 2021, selon Kuo

© 9to5mac

Un iPhone doté de Face ID et de Touch ID

Une technologie signée Qualcomm

Via : 9to5mac

L'analyste de TF Securites a publié un nouveau rapport, lequel livre des pistes sur le retour de Touch ID sur les iPhone de 2021, sous la forme d'un capteur intégré sous l'écran. Une technologie qui, comme sur le Huawei Mate 20 Pro , se conjuguerait avec l'actuel Face ID.Aussi performant soit Face ID, beaucoup regrettent de n'avoir aucun bouton à disposition pour déverrouiller facilement leur. Une complainte récurrente, à laquelle Apple ne resterait pas sourde.Au cours des 18 prochains mois, écrit Kuo, la firme résoudrait un nombre important de défis techniques qui lui permettront deSelon l'analyste, Apple voit ces deux types de déverrouillage biométrique comme complémentaires. On sait d'ailleurs que l'entreprise de Tim Cook a déjàpour un capteur d'empreintes situé sous l'écran. Mais d'importantes limitations techniques s'appliquent encore actuellement, notamment au niveau du design et de la consommation énergétique.Toujours selon la note d'analyse de Ming-Chi Kuo, Apple aurait l'intention de se fournir en capteur biométrique du côté de chez Qualcomm . Le fondeur américain produit en effet des capteurs d'empreintes destinés à être placés sous l'écran, et jouissent depermettant à l'utilisateur de placer son doigt plus aléatoirement que sur d'autres solutions.Pour conclure, Kuo y va aussi de sa prédiction au doigt mouillé. Si l'devait se doter d'un système de déverrouillage biométrique à l'avenir, l'option d'un capteur d'empreinte sous l'écran est la plus probable. Apple ne songe guère à intégrer un appareil photo à sa montre connectée, du moins pas sous la forme d'une option de déverrouillage