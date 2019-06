Selon Kuo, Apple proposerait à nouveau un smartphone compact en 2020

© OnLeaks

Trois nouveaux smartphones et une compatibilité 5G

Des modems 5G fournis par Qualcomm, mais jusqu'à quand ?

Source : MacRumors

De là à imaginer un digne successeur à l', il n'y a qu'un pas. Dans tous les cas, 2020 sera l'occasion pourde dévoiler lade ses smartphones - la firme ayant pris l'habitude de les renouveler tous les trois ans.Toujours selon Kuo,n'est pas seulement en train de développer un, puisque ce sont bienqui prendront la relève des modèles dévoilés en septembre prochain.On trouverait dans ce futurdeux smartphones très haut de gamme pourvus d'un écran OLED de 5,4 pouces et 6,7 pouces (à l'heure actuelle, les iPhone XS et XS Max disposent d'un écran de 5,8 et 6,5 pouces). Apple dévoilerait donc, d'une part, un smartphone plus petit, et de l'autre, un modèle encore plus généreux que le plus grand iPhone actuellement sur le marché.Dernière addition au catalogue : un autre smartphone doté d'un écran OLED de 6,1 pouces. À la différence des deux modèles précités, qui seraient compatibles 5G, celui-ci. Kuo présente d'ailleurs cet iPhone comme. Un nouvel iPhone XR ?D'après la note de recherche de Ming-Chi Kuo, Apple s'approvisionnerait en modems 5G auprès deL'analyste précise également que la récente résolution du conflit qui opposait les deux entreprises mènerait à la cession de certains morceaux du code source depour accompagnerdans le développement deCe faisant, la firme de Cupertino pourrait être autonome en la matière d'ici 2022, estime