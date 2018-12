Qualcomm présente un capteur d'empreintes sous l'écran des smartphones

© Engadget

Le capteur réalise un modèle 3D du doigt de l'utilisateur

Qualcomm reste discret sur les performances de sa technologie

Source : Engadget

Le Snapdragon 855 n'a pas été la seule nouveauté présentée lors duce mardi 4 décembre. Qualcomm a dévoilé également aux invités présents à Hawaii sa dernière technologie d'identification parCe nouveau type deest placé sous l'écran, de la même manière que celui proposé par One Plus sur son dernier smartphone, le 6T. Mais ce dernier ne fait qu'éclairer le doigt une fois posé sur l'écran pour vérifier que l'empreinte est conforme à celle enregistrée dans l'appareil. Le dispositif est rapide mais manque de, notamment pour les paiements mobiles.Qualcomm a une approche différente. Lors de la prise d'empreinte, le capteur envoie des ultrasons capables de modéliser une représentationdu doigt, incluant les crêtes et les pores de la peau. Ainsi, la technologie peut par exemple vous identifier même si vossont mouillés, une lacune pour tous les capteurs d'empreintes actuellement déployés sur les smartphones.Le constructeur américain n'a pas fait de démonstration sur place de son procédé. Il est donc impossible de déterminer lade prise d'empreintes avec ce nouveau dispositif plus complexe. Les différents fabricants de smartphones ont fait des progrès considérables en la matière, avec une réactivité de quelques millisecondes seulement.On verra probablement dès 2019 si les grandes marques de téléphonie seront suffisamment convaincues par le dispositif pour l'intégrer dans leurs appareils. Ce serait en tous les cas une couche de sécurité supplémentaire ajoutée au, toujours bienvenue tant ces appareils intègrent aujourd'hui nos informations les plus importantes.