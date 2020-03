Apple travaillerait sur une nouvelle appli de fitness, nom de code "Seymour"

Le nouveau bébé du monsieur fitness de Apple

Source : CNBC

L'application pourrait arriver sur iPhone dès l'arrivée de iOS 14 et sur Apple Watch dès la prochaine version de WatchOS.Le site MacRumors avait déjà fait état de l'arrivée probable d'une nouvelle application de fitness le 9 mars dernier. C'est désormais le site de CNBC qui, selon une source anonyme au sein de l'entreprise, rapporte de nouvelles infos sur l'appli. Seymour serait le dernier née de Jay Blahnik, coach sportif et directeur du segment fitness et santé d'Apple depuis 2013.Il s'agirait d'une application dédié au suivi d'une routine sportive pour les utilisateurs de produits Apple. MacRumours affirme qu'elle contiendrait une tripotée de suivi d'activités, allant du vélo à la musculation en passant par le yoga. Ces différentes méthodes d'entraînement seraient aussi accompagnées de vidéos explicatives téléchargeables.L'application est attendue avec iOS 14 et la prochaine version de WatchOS. Celles-ci sont habituellement présentées en juin, pour une sortie en septembre.