Etonnant (non) : le Pixel 6 sera vendu sans son chargeur

Selon Google, la majorité des gens disposent déjà d’un chargeur USB-C. Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’en inclure dans la boîte de ses nouveaux téléphones.

Si le géant ne s’est pas étendu sur le sujet, ses concurrents ont toujours justifié le retrait du chargeur par un geste écologique. De fait, moins de chargeurs superflus expédiés aux clients permet théoriquement de réduire le nombre de déchets électroniques produits.



Un argument discutable pour certains, qui arguent que l'achat d'un chargeur (s'il s'impose) pourrait finalement produire plus de déchets, notamment en commandant un modèle d’une autre entreprise. Et d'un point de vue marketing, on sait aussi que retirer le chargeur de la boite permet au constructeur de dissimuler la hausse du prix des smartphones, en supprimant un accessoire.



Reste que d’autres fabricants de smartphones de moindre envergure, pourraient suivre cette tendance. Pour rappel, à l'inverse, Xiaomi avait inclus un chargeur 55 W dans son Mi 11 en France.