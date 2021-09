Google préparerait un deuxième Pixel pliant, nom de code : Jumbojack

Nous apprenions il y a quelques jours que le Google Pixel Fold (connu sous le nom de code « Passport ») pourrait être lancé avant la fin de l’année ; mais ce ne serait pas le seul smartphone pliant en développement chez Google. L'indiscrétion vient cette fois-ci de 9to5Google, qui a découvert dans la première mise à jour majeure d’Android 12 un second appareil de ce type, enregistré sous le nom « Jumbojack ». Cette appellation serait une référence à l’enseigne de restauration rapide Jack in the Box et son cheeseburger Jumbo Jack, sans doute un clin d'œil au design du Galaxy Z Fold et de son système d’ouverture.