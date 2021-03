Ces rendus pourraient nous donner un premier aperçu du Google Pixel Fold

Un concept non officiel, donc, et qui s'appuie sur le design de l'actuel Google Pixel 5, avec un capteur photo identique et le petit poinçon dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Selon de récentes rumeurs, Google aurait commandé une dalle de 7,6" pouvant se replier vers l'intérieur. À voir maintenant si l'on pourra réellement bientôt manipuler un smartphone doté d'un écran pliable et estampillé Google. À votre avis ?