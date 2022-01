Google Pixel Notepad, on connait le prix du futur pliant (et ça pique)

Le plus intéressant n’est pas tant son nom, mais son prix. Il y a quelques jours, le même site affirmait que le Google Pixel NotePad serait commercialisé à un tarif plus attractif que le Galaxy Z Fold 3 . Les sources semblent avoir désormais une estimation de prix un peu plus précise. Le smartphone pliant serait lancé à un tarif avoisinant les 1 400 dollars, soit 500 dollars de plus que le Google Pixel 6 Pro , mais surtout 400 dollars de moins que le prix de vente conseillé de son concurrent, le Galaxy Z Fold 3. Sachant que le smartphone pliant de Samsung a été commercialisé à 1 799 euros sur notre territoire, le Pixel NotePad devrait être vendu autour des 1 400 euros en France .