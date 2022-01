Le nouveau Pixel 6a de Google arriverait en mai !

Le Pixel 6a est l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines. Nous avons déjà pu découvrir deux clichés de ce modèle en novembre et décembre derniers. Si son lancement dans le courant de l’année ne faisait guère de doute, certains tablaient sur une sortie au cours de l’été, en août. Une prédiction somme toute logique, puisque les précédents modèles de Pixel a, les 5a et 4a, avaient fait leurs débuts à cette période (respectivement les 17 août 2020 et 26 août 2021).