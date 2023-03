Et un concurrent de plus pour le Samsung Galaxy Fold !

Quand on pense smartphone pliant, c'est évidemment Samsung qui nous vient à l'esprit. Le géant coréen en est à sa quatrième génération dans le secteur, avec son Galaxy Z Fold 4, et son téléphone au format à clapet Galaxy Z Flip 4. Mais d'autres constructeurs se sont aussi lancés dans la danse, à l'image de Google et de son Pixel Fold, ou même du futur modèle de OnePlus.

Et pourtant, la liste ne s'arrête pas là, puisqu'un nouveau fabricant vient d'annoncer sa participation à venir à ce marché naissant. En effet, le vice-président de Realme Madhav Sheth a aujourd'hui fait part sur Twitter du lancement du projet de construction d'un téléphone pliant portant la marque de l'entreprise chinoise.