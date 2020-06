Iliad entre au capital de l'opérateur de drones français Instadrone via son fonds de soutien

Fondée en 2014, Instadrone compte aujourd'hui 23 agences en France, et 4 à l'étranger (Agadir, Luanda, Madrid et Bruxelles). L'entreprise récupère et analyse des données techniques pour certains secteurs industriels, comme l'énergie, l'environnement ou le BTP. Elle a développé son propre bureau d'études radio et géomatique et propose des prestations comme l'inspection de bâtiments, la réalisation de plans topographiques, le contrôle de la qualité de l'air, le suivi de chantiers ou la collecte de points géo-référencés pour de la modélisation de structures.