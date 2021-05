Apple réinvestit massivement dans Corning, fabricant du Gorrilla Glass des iPhone, iPad et Apple Watch

Le verre Gorilla Glass de Corning équipe les iPhone, iPad et Apple Watch depuis plus d'une décennie. En 2020, l'iPhone 12 inaugurait le Ceramic Shield, un verre fourni exclusivement à Apple et annoncé comme quatre fois plus résistant que la précédente génération.

Ce nouvel investissement pourrait aussi donner le jour à un verre pliant pour l'iPhone. Récemment, plusieurs bruits de couloir ont fait état du lancement d'un nouvel iPhone d'une taille de 8 pouces une fois déplié à l'horizon 2023.

Corning travaillerait d'ailleurs depuis de nombreux mois sur un verre pliant plus résistant que les modèles équivalents sortis ces 12 derniers mois. Apple pourrait ainsi sécuriser l'approvisionnement d'un verre réalisé sur mesure pour ses prochains smartphones .