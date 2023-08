Savez-vous qui détient plus de la moitié des serveurs ARM au monde ?

Toujours selon Bernstein, les serveurs Amazon Web Services représenteraient plus de 50 % de l'ensemble des serveurs équipés de processeurs ARM sur la planète. Le géant de la vente en ligne utilise ses propres processeurs Graviton, dévoilés en 2018, et dont la dernière version est le Graviton3E, une puce lancée en 2022 et gravée en 5 nm. Le désormais constructeur travaillerait d'arrache-pied à la conception d'une puce 3 nm, encore plus économe en énergie.

Ces différents processeurs ARM, designés sur mesure pour les besoins d'AWS, ont un impact réel sur la consommation énergétique. Amazon indique qu'à performances équivalentes à celles de processeurs x86, ses puces Graviton utilisent 20 à 70 % d'énergie en moins. Elles nécessitent également moins d'espace et de refroidissement.

Amazon n'est pas le seul à se renforcer sur le marché du processeur ARM. Le constructeur Ampere aurait déjà 10 % du marché des puces pour serveurs avec ses propres modèles. NVIDIA est également à l'œuvre avec des processeurs similaires, de même que les marques chinoises Huawei et Phytium, mais le futur de ces dernières est plus flou, la faute aux restrictions imposées par les États-Unis sur les deux entreprises, sur fond de guerre économique avec la Chine.