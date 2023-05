Apple prévoit un plus grand écran sur l'iPhone 16 Pro, une première depuis quatre générations

Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg réputé pour ses nombreux rapports concernant les futurs produits d'Apple, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max devraient être équipés d'écrans bénéficiant d'une plus grande diagonale. Dans sa newsletter Power On, il prétend que les dalles passeront de respectivement 6,1 et 6,7 pouces à 6,3 et 6,9 pouces.

Des analystes comme Ross Young (spécialiste de l'industrie des écrans) et Ming-Chi Kuo (spécialiste d'Apple) avaient déjà évoqué cette possibilité. Avec trois sources de ce calibre, il semble extrêmement probable que la surface d'affichage des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max augmente, ce qui constituerait une première depuis quatre générations d'iPhone Pro et la série 12.

Toujours d'après Mark Gurman, l'objectif d'Apple est de concurrencer les smartphones haut de gamme Android grand format. Le Galaxy S23 Ultra embarque par un exemple un écran de 6,8 pouces, et ses successeurs pourraient voir encore plus grand.