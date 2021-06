Un grand iPhone moins cher est à venir en 2022 selon Kuo

Une telle décision serait assez logique puisque dans un récent document rendu public durant le procès entre Epic Games et Apple, nous apprenions que les consommateurs et consommatrices se tournent plus naturellement vers les mobiles équipés d'un écran dépassant les 6 pouces. Surtout, les clients iraient plus naturellement vers Samsung dans ce cas de figure.



Enfin, Kuo a ajouté que les iPhone qui arriveront en 2022 utiliseront un capteur d'empreinte digitale placé sous leur écran. De plus, un nouvel iPhone SE 5G pourrait également sortir l'année prochaine. Il ne nous reste plus qu'à attendre.