Les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra se dévoilent un peu plus, mais que restera-t-il à présenter en janvier ?

D'après les informations d'Arsène Lupin, Samsung va tenir son événement d'annonces Unpacked le 17 janvier 2024. Les invitations à la presse devraient être envoyées le 2 janvier.

Il y a quelques jours, le média néerlandais Galaxy Club vendait la mèche quant aux prix des Galaxy S24. Les Galaxy S24 et S24+ devraient être vendus à des tarifs légèrement inférieurs à ceux pratiqués pour la génération précédente. Le Galaxy S24 démarrerait à 899 euros avec 128 Go de stockage et le Galaxy S24+ à 1 149 euros pour la version 256 Go.

Le Galaxy S24 Ultra serait par contre un peu plus cher, se négociant à partir de 1 449 euros pour 256 Go de mémoire interne. Samsung devrait justifier cette hausse par le passage de 8 à 12 Go de RAM sur cette configuration.

Pour plus de détails sur les spécifications des trois smartphones, reportez-vous à notre article sur les fiches techniques complètes des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.