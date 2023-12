On sait pratiquement tout sur les futurs Samsung Galaxy S24

Si aucune de ces caractéristiques n’est à proprement parler surprenante, on peut tout de même regretter que, dans sa configuration de base, le Galaxy S24 n’embarque « que » 8 Go de RAM. Certes, c’est largement assez pour la plupart des tâches du quotidien, mais Samsung veut faire de ses téléphones des pros de l’IA et ce genre d’usage demande beaucoup de ressource et de mémoire vive. Il faudra voir si le mobile le plus « abordable » de la gamme sera capable de suivre la cadence face aux S24+ et S24 Ultra.