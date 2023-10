Le Samsung Galaxy S24 aura un écran qui risque de vous éblouir

Apple ayant à présent dévoilé et commercialisé ses iPhone 15 et iPhone 15 Pro, ce sera prochainement au tour de son principal concurrent, Samsung, d'en faire autant. Et à quelques mois de l'arrivée des Galaxy S24, les rumeurs commencent déjà à se multiplier sur la Toile. Néanmoins, celle qui va nous intéresser aujourd'hui ne devrait pas manquer d'attirer votre attention.

Et oui, les Galaxy S24 et S24 Plus pourraient bien subtiliser au modèle Ultra l'une de ses particularités…