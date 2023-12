Pas d'inflation chez Samsung ? Les Galaxy S24 sortiraient aux mêmes prix que les S23

Le plus compact des Galaxy S23 est sans conteste une réussite. On apprécie la qualité de l’écran, les performances globales et sa sobriété énergétique en utilisation normale. Samsung a aussi eu la bonne idée de mieux intégrer les modules de la caméra dorsale à la face arrière. La partie photo/vidéo évolue par très petites touches. On aurait aimé que Samsung soit un peu plus audacieux et fasse évoluer les caractéristiques matérielles.

Nous regrettons toujours l’absence de fourniture d’un chargeur avec le S23 et surtout la lenteur de la charge « rapide », surtout comparée à ce que propose la concurrence.

Et le prix, dans tout cela ? Il est élevé, bien trop élevé : 959 euros pour le modèle 8/128 Go (équipé d’un stockage UFS 3.1, moins performant que l’UFS 4.0 équipant le reste de la gamme) et 1019 pour la version 8/256 Go. Qu’il est loin le temps où le Galaxy S ne valait pas plus de 500 euros…