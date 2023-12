Le design et les fiches techniques complètes des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra viennent de fuiter

On peut tout de même noter que le S24 ultra emploiera du titane pour sa coque, comme l’iPhone 15 Pro. Cela devrait lui permettre de mieux résister aux petites maladresses du quotidien. La seule inconnue question matérielle reste désormais le processeur que Samsung emploiera dans ses S24. Après des S23 qui avaient fait le choix de puces Qualcomm partout dans le monde, les S24 pourraient renouer avec les traditions et embarquer, au moins en Europe, un processeur Exynos. Au grand dam de celles et ceux qui préféraient la plateforme Snapdragon.