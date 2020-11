Samsung s'associe à CD Projekt RED et propose une TV QLED Cyberpunk 2077

Ces derniers mois, le studio polonais s'est associé avec un certain nombre d'entreprises dans le but de concevoir des produits dérivés à l'effigie de Cyberpunk 2077. Nous pouvons par exemple citer une Xbox One X en édition limitée, un siège Secretlab, un disque dur externe Seagate ou encore un smartphone OnePlus 8T. À présent, c'est un téléviseur Samsung qui arrive par l'intermédiaire d'un concours !