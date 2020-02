No Man's Sky accueille sa nouvelle mise à jour intitulée Living Ship

Une mise à jour tournée vers les matières organiques

© Hello Games

C'est l'histoire d'une belle revanche sur son lancement vivement critiqué.a répondu de la plus belle des manières à ses détracteurs en se réinventant au fil des patchs mis en ligne. Pour continuer sur cette dynamique, Hello Games vient d'annoncer une nouvelle mise à jour gratuite intituléeAinsi, les joueurs peuvent télécharger cette update dès ce mercredi 19 février sur PS4, Xbox One et PC. Parmi les nouveautés, nous avons droit à une classe inédite de vaisseaux et de technologies organiques. Une série de missions consacrée aux origines de la race des Korvax est également de la partie. Nous pouvons aussi faire de nouvelles rencontres dans l'espace et accéder à des commerçants depuis le cockpit de notre vaisseau.Enfin, les performances globales du jeu ont également été améliorées pour l'occasion. Sur Twitter, Sean Murray , le créateur de, a réitéré sa volonté de proposer du contenu inédit chaque semaine et des mises à jours mensuelles.a encore de beaux jours devant lui.