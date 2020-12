340 000 dollars de RTX 3090 dérobés dans les entrepôts de MSI en Chine

D'après Tom's Hardware, le montant du vol évoqué par MSI correspond peu ou prou à 220 unités de RTX 3090. La perte est loin d'être négligeable pour le fabricant, mais elle ne devrait pas avoir d'impact notable sur le marché.

Pour les voleurs, subtiliser 220 RTX 3090 au moment où leurs tarifs atteignent de véritables sommets (comptez près de 2 000 euros en tarifs moyens pour l'une de ces cartes haut de gamme) est très opportun… à condition toutefois de pouvoir les revendre. Ce qui risque d'être complexe. Dans les prochains jours, il n'est pas difficile d'imaginer que la police gardera un œil des plus attentifs sur les sites spécialisés et les plateformes de ventes entre particuliers, pour tenter d'identifier au plus vite les unités volées.