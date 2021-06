Le DLSS 2.2 est déjà disponible sur Rainbow Six Siege

Pour rappel, le DLSS est une technologie qui permet de soulager la charge du GPU en calculant une définition plus basse que celle qui est réellement affichée à l’écran. Dans un second temps, ce sont des algorithmes de traitement qui upscalent l’image pour que l’utilisateur ne se rende compte de rien. Au final, on obtient donc une qualité quasi semblable à la résolution native, mais avec un gain énorme d’images par seconde. Ce qui, dans le cas d’un jeu compétitif comme Rainbow Six Siege, a une importance particulière.