Avec les Radeon RX 7700 XT et 7800 XT, AMD annonce que son line-up est "complet"

En effet, au cours de la discussion citée par VideoCardz, le vice-président et directeur général de la division graphique chez AMD, est revenu sur l'avenir de la gamme RDNA 3 avec quelques mots on ne peut plus clairs : « Le portfolio RDNA 3 est maintenant terminé. » Scott Herkelman était invité à parler après l'annonce de nouvelles cartes graphiques. Par portfolio RDNA 3, il voulait sans doute parler du segment des cartes graphiques dédiées.

Exception faite de la RX 7900 GRE, avant tout pensée pour le marché chinois, ce portfolio se compose donc de cinq cartes, depuis les pionnières RX 7900 XT et RX 7900 XTX jusqu'à la plus petite, la RX 7600, en passant par les deux nouvelles, les RX 7700 XT et RX 7800 XT.