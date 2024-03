AMD pense à l'intelligence artificielle pour sa technique de sur-échantillonnage

Rappel des faits avant d'entrer dans le vif du sujet. Le sur-échantillonnage vise à améliorer le rendu visuel des jeux vidéo en demandant à la carte graphique de calculer par exemple en Full HD (1080p) une scène, mais en l'affichant dans une définition supérieure, le QHD (1440p).

Pour ne pas que le rendu soit immonde, d'efficaces techniques d'upscaling (sur-échantillonnage) sont alors utilisées : les pixels les plus proches servent à « imaginer » ceux qu'il faut ajouter pour augmenter la définition d'image. À ce petit jeu cependant, Intel et NVIDIA ont décidé de faire confiance à toujours plus d'intelligence artificielle.