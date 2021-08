ASUS donne un coup de jeune à ses smartphones gaming ROG Phone 5 et 5 Pro

Pour le reste, ASUS a repris les caractéristiques des précédents modèles. On retrouve ainsi un écran AMOLED de 6,78 pouces (2 448 x 1 080 pixels) doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les gâchettes virtuelles AirTriggers positionnées sur la tranche droite, ou encore une batterie de 6 000 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W.

Le ROG Phone 5s est décliné en 8 ou 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, tandis que le ROG Phone 5s Pro grimpe à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce dernier conserve également le petit écran dorsal ROG Vision du ROG Phone 5 Ultimate, qui permet notamment d'afficher les notifications.